Реформа ГФС. Минфин снял с себя ответственность - Продан

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Набирать сотрудников в налоговые и таможенные органы будут по-новому. Объявленные конкурсы на должности в Государственной фискальной службе намерены отменить. Министр финансов Украины Александр Данилюк поручил организовать проведение новых открытых конкурсов.

К работе конкурсной комиссии привлекут, кроме представителей Минфина, бизнес-омбудсмена и экспертов. А сами отборы будут происходить с использованием средств аудио- и видеофиксации.

Что даст изменение правил игры, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала народный депутат Оксана Продан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зміна правил набору співробітників до ДФС — це дійсно бажання Мінфіну провести реформу органу або спроба змінити систему під себе?

— Я б розділила на декілька частин відповідь. Перша — реформа ДФС повинна складатися зі створення умов, в яких повинні працювати працівники ДФС, розуміння працівниками їх обов'язків і їх відповідальності. До тих пір, поки цього не буде, звичайно, будь-які підходи по найму на роботу людей, які працюють чи будуть працювати в ДФС, вони не будуть впливати на результати їх роботи. Це одна частина.

Є інша частина. Ми повинні розуміти, що кожна людина, яка йде на роботу, вона сподівається на отримання заробітної плати належної або на інші механізми можливі для забезпечення своєї родини. Так от, до тих пір, поки ми не введемо відповідальність персональну фінансову для працівників фіскальних органів, а цей законопроект 1265 вже третій рік пилиться в комітеті і не виноситься в зал, теж сподіватися на зміни роботи ДФС рано.

І наступне, я б хотіла сказати про те, що насправді конкурс на прийняття на роботу, про який зараз заявили в Мінфіні, — це теоретично дуже класно. Але хочу нагадати, що Насірова так само обирали на конкурсі. І це був конкурс, конкурсна комісія, яка складалася з представників громадськості і Мінфіну. І конкурсні всі процедури проходили не просто під запис, вони проходили в прямому ефірі. Я це дуже добре знаю, тому що я була одною з претендентів на посаду тоді. І я проходила цю процедуру. Результати ми бачимо, і змін в роботі ДФС за період, коли її очолював Роман Насіров, на користь для платників податків насправді не відбулося.

Зараз ДФС знаходиться без керівництва повноцінного. І чи будуть призначати нового голову ДФС, також не зовсім зрозуміло. В такий період безвладдя можливо провести реформу в цій структурі?

— Ви знаєте, я думаю, що в період безвладдя при політичній волі керівництва, якби Мінфін дійсно хотів зробити зміни, я думаю, що це як раз той механізм, коли немає кому опиратися. Я б не казала, що це безвладдя, можливо, якась часткова там ротація керівництва, але мій однофамілець працює і приходить до нас на комітет на профільний з податкової та митної політики, дуже гарно звітує, бадьоро. Насправді, знову ж таки, ми повинні створити умови, в яких будуть працювати фіскали. Вони повинні виключно в рамках закону працювати. Ми не повинні давати їм можливості ні на які тлумачення законів. І тоді вони будуть працювати. Є люди, які вміють перевіряти, є люди, які вміють працювати в інших сферах. А стосовно виконувача обов’язків, у нас міністр охорони здоров'я в.о. вже багато часу. І разом з тим, вчора в парламенті проголосували перший системний закон про реформу охорони здоров'я.

До роботи конкурсної комісії планують також долучати представників Мінфіну, бізнесомбудсмена і експертів. Щодо представників Мінфіну, навіщо вони?

— Мінфін — це орган, який курує діяльність ДФС. І насправді цей конкурс, взагалі конкурсна комісія, проведення конкурсу — це можливість Мінфіну зняти з себе відповідальність, і з керівництва податкової служби з себе відповідальність за тих людей, яких набирають. Це ж не я, це ж конкурсна комісія обрала, хіба я винен, я призначив того, кого обрали. До речі, дуже цікава була історія з попереднім конкурсом, там же ж теж була комісія, там теж був конкурсний відбір. І тоді ряд народних депутатів хотіли бути у складі тієї конкурсної комісії, і представник ДФС аргументував дуже цікаво про те, що народні депутати не мають права приймати участь і взагалі якимось чином контролювати ці процеси. Це було дуже смішно слухати.

Чи будуть проводити переатестацію для вже працюючих співробітників ДФС?

— Переатестація, наскільки я пам'ятаю, в них повинна постійно проходити. Питання, хто її буде проводити. За діючим сьогодні оновленим податковим законодавством аудитори податкової, інспектори, повинні знати бухгалтерський облік. Одиниці з них розуміють, що це таке і що таке «самольотики», і як проводки робити. Тому я боюся, що якщо проведуть переатестацію у відповідності до нового податкового законодавства, там не буде кому працювати. І це є об'єктивно. Знову ж таки, я хочу наголосити на конкурсі. Коли обирали Насірова, омбудсмен був членом конкурсної комісії, експерти були дуже гарні, класні експерти. Але реформ не відбулося. Питання не в тому, хто відбирає, а питання в тому, хто приймає рішення, хто призначає. Ми повинні не давати можливості керівникам різних органів уходити від відповідальності. Вони призначають і вони несуть відповідальність за тих людей, які будуть працювати.

Що має стати критерієм того, що вдалася реформа ДФС?

— Якщо ДФС стане після оцих проведених нових конкурсів сервісною службою, значить, вдалася. Якщо будуть продовжуватися ті самі відносини між платниками податків і податковою службою, митною службою, тому що ДФС — це ж податкова і митниця, не забувайте про це, тоді треба буде шукати щось інше. Але насправді не звідти треба починати. Десять дів тому уряд прийняв постанову і розпорядження, якими передбачає реформування ДФС. Постанови, рішення і концепція реформування, яка суперечить діючому закону, діючому митному кодексу. І от з цього треба починати. Треба говорити, що ми будуємо. І тоді визначати, як ми туди в цю команду, яку будуємо, набираємо людей. Постанова, яку вони прийняли, комітет з податкової і митної політики вважає незаконною. Які реформи, коли прийняли рішення, яке не є в рамках закону?

В меморандумі з МВФ є зобов'язання в України створити найближчим часом службу фінансових розслідувань. Її також дуже активно лобіює Данилюк, а протистояв Насіров. Чи готовий парламент створити цю структуру?

— Зважаючи на те, що парламент був готовий податкову міліцію все-таки відправити відпочивати, то парламент, я впевнена в тому, що готовий змінювати відносини між платниками податків і фіскалами. А податкова міліція чи фіскальна служба — це частинка відносин між платниками податків і державою, фіскальною службою. Питання в тому, який саме законопроект буде внесений. Тому що є сьогодні в профільному комітеті депутатський законопроект про фінансову службу розслідувань, є проект, який презентував міністр фінансів, про який говорять урядовці. І питання в тому, щоб цей законопроект не створював нового монстра, а щоб це був проект, який дійсно буде з пропорційними і належними процедурами, правами і обов'язками як платників, так і того нового органу, який планується створити.

Тому що свого часу за уряду Яценюка, я хочу нагадати, вносився законопроект від уряду про створення фіскальної служби, тоді ще інший був керівник податкової і міліції, і фіскальної служби. І ми тоді в профільному комітеті зробили все для того, щоб не пропустити той законопроект. Тому що він створював монстра ще гіршого, ніж податкова міліція. І оце важливо. Важливо не просто поставити галочку "ми створили", важливо змінити відносини і змінити умови, в яких будуть працювати нові фіскали.

З одного боку, щоб не створити монстра, з другого, щоби не створити умовний фейк. Чи не буде зі службою фінансових розслідувань така сама ситуація, як з НАЗК та НАБУ?

— На сьогоднішній момент всі цифри, які ми бачили в комітеті стосовно діяльності податкової міліції, вони жодним чином не допомагали ні наповнювати бюджет насправді, ні сплачувати податки. Це була така собі, як говорили про ДАІшників з палочкою, от це було приблизно те саме, тільки не з палочкою, а з калькулятором. І створювати аналогічний орган немає змісту взагалі. Ми повинні створити орган, який буде аудитом, перевірками, навіть не ходячи на перевірки, а моніторячи всю інформацію, яка є, вона вся в електронному вигляді. Знаходити великих злочинців, реально злочинців, а не тих, хто помиляється, не на три копійки, а не на мільйони і мільярди, як це сьогодні відбувається. Отих людей ловити. А не створювати ще один правоохоронний орган, який би бігав і лякав підприємців.

Ранее экономист Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что Украина оказалась на 161 из 180 мест в рейтинге свободы ведения бизнеса, что взаимосвязано с отсутствием инвестиций и ухудшением условий доступа к финансовым ресурсам.

Напомним, запрет игорного бизнеса был ошибочным решением, поскольку он все равно существует, только полностью работает в тени и не дает государству ни копейки налогов, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.