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    Экономика

    Прожиточный минимум повышается в Украине с 1 мая

    Тема:

    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (212)

    (обновлено: )96662
    Согласно данным, с пересчетом новых сумм прожиточного минимума, изменяются и размеры социальных пособий. Для основных социальных и демографических групп населения: детей до 6 лет: с 1 мая - 1426 гривен, детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 мая - 1777 гривен.
    Деньги
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В понедельник, 1 мая, до 1684 грн повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Это предусмотрено в бюджете на 2017 год.

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    "Установить в 2017 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2017 года — 1544 гривны, с 1 мая — 1624 гривны, с 1 декабря — 1700 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: детей до 6 лет: с 1 января 2017 — 1355 гривен, с 1 мая — 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны, детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 — 1689 гривен, с 1 мая — 1777 гривен, с 1 декабря — 1860 гривен; трудоспособных лиц: с 1 января 2017 — 1600 гривен, с 1 мая — 1684 гривны, с 1 декабря — 1762 гривны, лиц, утративших трудоспособность с 1 января 2017 — 1247 гривен, с 1 мая — 1312 гривен, с 1 декабря — 1373 гривны", — говорится в документе.

    С пересчетом новых сумм прожиточного минимума, изменяются и размеры социальных пособий.

    Напомним, Кабмин с начала 2017 года в два раза увеличил минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен. Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который будет повышаться с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

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