В поиске программного продукта. Эксперт об обысках СБУ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Правоохранители снова пришли с обысками в офис "Укргаздобычи". На этот раз свой приход сотрудники СБУ объяснили информацией о незаконном использовании программного обеспечения в офисе компании. В "Укргаздобыче" уже сообщили, что компания официально и легально закупила свое программное обеспечение через систему ProZorro.

Известно, что "Укргаздобыча" сотрудничала со Службой безопасности и все необходимое передавала без проблем. В компании уже сообщили, что обыски парализуют работу. Это не единственный за вчерашний день обыск. Также СБУ провела обыск в инвестиционной компании Dragon Capital. Там изъяли компьютерную технику.

Как сообщали в пресс-службе компании, речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила свои программы. После этих заявлений уже ближе к вечеру Служба безопасности опубликовала свой пресс-релиз, в котором заявила о разоблачении восьми компаний на продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства.

Названия этих компаний не уточняются, но, очевидно, речь может идти и о Dragon Capital и "Укргаздобыче". Как выяснилось, компания Dragon Capital в 2015 году купила программу, которая контролирует рабочее время сотрудников. А в 2016 году эту программу признали «специальным техническим средством негласного получения информации».

Действия и методы Службы безопасности прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов.

Обыски в офисе Dragon Capital касались некой программы контроля рабочего времени сотрудников компании. Ее признали специальным техническим средством негласного получения информации. Как получилось официально ее закупить?

— Возможно, в СБУ считают, что все должны только там и находиться. Они написали, что кроме «Укргаздобычи» и Dragon Capital, они еще шесть компаний проверяли. То есть всего восемь компаний подверглись маски-шоу в среду. Остальные тихонько промолчали. Скорее всего это метод оправдания своих действий или действия по заказу, как предположил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, которые связаны с близким к президенту Украины и партии БПП Александром Грановским. Но вообще, это глупость. У нас есть проблема с хорошим ПО, которое следит за проходом сотрудников, потому что необходимо по закону о занятости населения и разным фондам учитывать рабочее время сотрудников, выход и приход на работу, а также отмечать внеурочные. Это все, как оказалось, большая система, которой необходима автоматизация. А новых программных средств на рынке не было предложено. Все купились на этот программный продукт. Если верить той информации, которая есть в интернете, с одной стороны. С другой стороны, данные продукты включены в интернет. Они могут быть включены гипотетически в любой точке мира. У меня вопрос к СБУ — почему вы ограничиваетесь Украиной? Обыщите весь мир, проведите маски-шоу в офисе США и ЕС. Или мы это только в будущем увидим?

В "Укргаздобыче" заявили, что купили это ПО, которое тоже стало причиной для визита СБУ, через систему ProZorro, то есть официально.

— У СБУ действительно проблемы с креативом. Они не знают, что придумать и как оправдать свои действия. Но данная программа даже если и обладает какими-то шпионскими средствами, то почему они пришли защищать владельцев Dragоn Capital от шпионской программы с помощью маски-шоу?

В СБУ у них есть определенный перечень этих программных продуктов, которые принято называть незаконными или шпионскими, чтобы в будущем другие компании могли смотреть на этот список?

— Список, который еще был утвержден Виктором Януковичем. Они этим перечнем пользуются. Мы со времен Януковича проводили большое количество круглых столов, мероприятий с участием крупных ассоциаций и общественных организаций и пытались этот перечень отменить. Они сажали деток, студентов сажали за то, что они брелки с камерами игрушечные покупали. Детские игрушки многие попали. Слава Богу, что у судей хватило ума не сажать. Люди получали условно. Портили жизнь людям за детские игрушки, радионяню. Но сейчас они поняли, что радионяня уже не в тренде, нужны какие-то программные продукты. Каждая компания переживает. "Укргаздобыча" переживает, чтобы их сотрудники где-то глупостей не наговорили. И они просто собирают информацию из доступных источников. То есть уже здесь явно видно превышение полномочий СБУ.

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