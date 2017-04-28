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    Экономика

    ВЭБ решил увеличить капитал своего банка в Украине на 12 млрд грн

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    Уход российских банков из Украины (287)

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    Акционеры ПАО "Проминвестбанк" приняли решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 миллиардов гривен, говорится в сообщении финучереждения.
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    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. "Внешэкономбанк" принял решение увеличить капитал своей украинской "дочки" — "Проминвестбанка" — путем эмиссии акций на 12 миллиардов гривен (около 457 миллионов долларов по текущему курсу), следует из сообщения дочернего банка.

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    "27 апреля 2017 состоялись ежегодное собрание акционеров ПАО "Проминвестбанк", на которых утверждены результаты деятельности банка за 2016 и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 миллиардов гривен", — сообщил "Проминвестбанк".

    "После внесения акционерами средств, согласно установленной процедуре, размер уставного капитала банка будет самым крупным среди негосударственных банков Украины, что позволит сформировать надежный запас капитала и укрепить уверенность в дальнейшей успешной работе банка", — заявила кредитная организация.

    Сейчас уставный капитал "Проминвестбанка" составляет 40,62 миллиарда гривен.

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), Проминвестбанка ("дочка" "ВЭБа") и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    "ВЭБ" планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", "Связь-банк" и украинский "Проминвестбанк". Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP. Ранее глава госкорпорации Сергей Горьков говорил, что "ВЭБ" рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке "Проминвестбанка", но конкретика может появиться к середине мая.

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