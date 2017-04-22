наверх
22.04.201710:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Глава ВЭБ сообщил, когда станут известны детали продажи украинской "дочки"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (280)

    (обновлено: )134
    ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.
    Внешэкономбанк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что банк рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка, конкретика может появиться к середине мая.

    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    По правилу бумеранга. Санкции Киева против банков РФ ударят по Украине

    "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

    ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента