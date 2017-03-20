"ВЭБ" на следующей неделе сформирует решение по продаже "Проминвестбанка"

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. "ВЭБ" может на следующей неделе сформировать финальное решение по сделке о продаже "Проминвестбанка" в Украине, среди интересантов есть венгерская банковская группа OTP, сообщил глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков журналистам.

"Есть предложения, и мы их сейчас обсуждаем. Думаю, что на следующей неделе мы можем рассказать это более понятно. Решение у нас принимает набсовет, мы просто расскажем о финальных предложениях, на которые мы выйдем. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем", — сказал Горьков.

"OTP есть, да. Он активно интересуется, но OTP всегда достаточно длительно принимает решение", — добавил Горьков.

По словам Горькова, санкции Украины могут негативно повлиять на цену продажи "Проминвестбанка", но это влияние не будет существенным.

"Любые санкции — это не очень правильно в целом…. В нашем случае, у нас там нет большого объема МБК (межбанковского кредитования — ред.), поэтому для нас это не слишком большой фактор", — сказал Горьков.

"Сейчас мы как раз в обсуждении: повлияет, не повлияет (введение санкций Украиной — ред.). Я думаю, что, конечно, это фактор негативный. Лучше, чтобы его не было. Как это повлияет в деньгах, мне сложно сказать пока", — добавил Горьков.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.