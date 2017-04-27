Нацбанк обсудит покупку "Сбербанка" с покупателями

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины собирается провести беседу с Григорием Гусельниковым и Саидом Гуцериевым, которые намерены купить украинскую "дочку" Сбербанка. Об этом сообщила замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

"Обычно банк сам приводит к нам покупателя. Россия – нетипичный случай из-за санкций. Но, конечно, обоих инвесторов мы обязательно будем приглашать к нам на разговор", — сказала Рожкова в интервью украинскому интернет-изданию "Минфин", которое опубликовано в четверг.

По ее словам, в Нацбанк пока не получил полный пакет документов от этих инвесторов. "Пока посмотрим на то, что есть. Нужно проверить деловую репутацию инвесторов и все прочее. Естественно, будем связываться с латвийским регулятором, запросим данные по финансовому состоянию Norvik Banka. Вообще на то, чтобы осуществить все проверки, у нас есть три месяца", — сказала Рожкова.

Она также пояснила, почему Norvik Banka не подал документы на приобретение акций напрямую. "Я думаю, что им это было сложно оформить, потому что когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен", — сказала замглавы НБУ.

Ранее НБУ получил документы от владельца Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмена Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке ими 22,5% и 77,5% акций украинского Сбербанка соответственно.

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. Глава Сбербанка Герман Греф говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже Сбербанка на Украине.