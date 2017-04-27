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    Экономика

    Госдолг Украины снова вырос с начала года

    (обновлено: )4110
    Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за период с января по март выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% - до 1,952 трлн грн.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Государственный и гарантированный государством долг Украины с января по март 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% — до 72,35 млрд долларов по состоянию на 31 марта.

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    Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

    Отмечается, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% — до 1,952 трлн грн.

    Ранее Минфин сообщал, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос до 1,941 трлн грн, или 71,76 млрд долл.

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