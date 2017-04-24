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    Экономика

    Марунич: прекращение поставок электричества в ЛНР - новый фактор дестабилизации

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    Единственным позитивным моментом станет то, что "Луганское энергетическое объединение" не будет накапливать долги за электроэнергию. Об этом в эфире "ГС" сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. С 25 апреля "Луганское энергетическое объединение" прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области. В компании сообщили, что получили распоряжение на это от госпредприятия "Энергорынок", подтвержденное документами из Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

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    Так, в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал. Существуют ли альтернативные варианты подключения Попаснянского водоканала, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Очевидно, что да. Я думаю, этот вопрос будет решен. Я думаю, что стороны готовились к этому, поскольку не далее как в пятницу были сообщения со стороны властей самопровозглашенных республик, о том что они совершенно никак не почувствуют ограничения поставок с украинской территории. Если это все реальность, то, к сожалению, это будет лишь дополнительный фактор дестабилизации ситуации, ни к каким иным последствиям это не приведет. Разве что ЛЭО не будет накапливать долги за электроэнергию", — отметил Марунич.

    Ранее на аппаратном совещании Совмина ЛНР его председатель Сергей Козлов заявил, что в случае отключения электроэнергии со стороны Киева проблема будет решена в течение 4 часов.

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