Марунич: прекращение поставок электричества в ЛНР - новый фактор дестабилизации

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. С 25 апреля "Луганское энергетическое объединение" прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области. В компании сообщили, что получили распоряжение на это от госпредприятия "Энергорынок", подтвержденное документами из Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

Так, в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал. Существуют ли альтернативные варианты подключения Попаснянского водоканала, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Очевидно, что да. Я думаю, этот вопрос будет решен. Я думаю, что стороны готовились к этому, поскольку не далее как в пятницу были сообщения со стороны властей самопровозглашенных республик, о том что они совершенно никак не почувствуют ограничения поставок с украинской территории. Если это все реальность, то, к сожалению, это будет лишь дополнительный фактор дестабилизации ситуации, ни к каким иным последствиям это не приведет. Разве что ЛЭО не будет накапливать долги за электроэнергию", — отметил Марунич.

Ранее на аппаратном совещании Совмина ЛНР его председатель Сергей Козлов заявил, что в случае отключения электроэнергии со стороны Киева проблема будет решена в течение 4 часов.