Снос заправок в Киеве: черным налом АЗС делились с чиновниками мэрии - Куюн

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Незаконные газовые заправки нанесли столичному бюджету ущерб на 500 млн гривен. Всего, по подсчетам Виталия Кличко, именно нелегальные заправки продавали 70% от всего объема газа.

Киевский мэр сообщил, что за две недели в столице демонтировали 236 незаконных газовых заправок. Еще полсотни планируют снести до конца месяца.

Почему киевские власти занялись незаконными, по их мнению, заправками только сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Я думаю, что любой процесс обладает своей инерцией, т.е. сколь веревочке не виться, все имеет свое начало и конец. А почему так долго это длилось? Не секрет, что эти нелегальные заправочные станции генерируют очень большие объемы "черного" нала, т.е. они работают без кассовых аппаратов, без кассовых чеков. Поэтому у них — очень большие доходы, которыми они делятся с чиновниками, в том числе и мэрии, и пожарников, и полиции, и районных властей. Это очень большая коррупция, благодаря которой это все так долго длилось", — отметил эксперт.