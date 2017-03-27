Сапегин: попытки решить проблему нелегальных АЗС в Киеве успеха не имеют

"Несмотря на все попытки и операторов рынка, которые легально работают, и общественности вывести ситуацию в более ли менее успешное поле пока не увенчались успехом. Два года назад в Киеве создавалась специальная комиссия для того, чтобы разбираться с этой проблемой, и члены этой комиссии попались на взятке. Год назад была инициатива, в том числе общественности, чтобы сделать реестр нелегальных заправок. Я зашел на ресурс, там числятся 50 объектов. Этот ресурс в интернете есть, однако он не поддерживается и никаких действий не предпринимается. Таким образом, получается, что даже получая какие-то жалобы, какие-то претензии со стороны общественности, со стороны операторов рынка, чиновники обкладываются бумагами и выводят процесс в поле переписки. И ситуация из поля решения проблемы переводится в состояние процесса", — сказал директор НТЦ "Психея", эксперт энергетических рынков Сергей Сапегин на пресс-конференции РИА Новости Украина "АЗС в Киеве — бомбы замедленного действия?".

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Ранее сообщалось, что с конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина. Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр. Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа наоборот показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.