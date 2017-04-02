СМИ: с 1991 года из Украины в оффшоры вывели $148 млрд

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. С 1991 года из Украины в оффшоры выведен капитал на сумму в 148 млрд долларов, сообщила ведущий научный сотрудник ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Инна Шовкун в своей статье в газете "Зеркало недели".

По ее словам, реформирование фискальной системы, нацеленное на деоффшоризацию и детенизацию бизнеса, может стать одним из источников привлечения средств для промышленного развития Украины.

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"По разным оценкам, начиная с 1991 года из Украины в оффшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долларов. Не все эти богатства выводились из страны коррупционной клептократической властью. Бизнес использует оффшоры для легального снижения налоговой нагрузки, уменьшения рисков (например, таких, как потеря средств в обанкротившихся банках, рейдерские захваты), упрощения судебной защиты своих интересов от необоснованных требований налоговиков)", — говорится в статье.

По мнению автора, создание в Украине благоприятных фискальных условий будет способствовать возвращению в страну капиталов в виде прямых иностранных инвестиций и кредитов.

"Даже сейчас средства из оффшоров играют важную роль в промышленных инвестициях. В частности, доля Кипра в прямых иностранных инвестициях, накопленных в промышленности Украины, составляла 19,3%, или 2,6 млрд долларов (на 1 октября 2016 года), Нидерландов — 12,8%, или 1,7 млрд долларов. Средства поступают из оффшоров в экономику также в форме долгового финансирования", — подчеркнула эксперт.

Она констатирует, что сейчас в теневом секторе экономики вращаются средства, составляющие приблизительно 35-40% объема официального ВВП.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявил, что в 2009 году Александр Турчинов, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и Руслан Лукьянчук, народный депутат от фракции "Народный фронт", вывели в оффшоры более 800 миллионов долларов из государственного бюджета и помощи Международного валютного фонда (МВФ).