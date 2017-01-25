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    Панама приостановила расследование дела об оффшорах - СМИ

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (226)

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    Решение о приостановке расследования было юридически оспорено на конституционных основаниях, сообщил генеральный прокурор страны. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена.
    Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Панама приостановила расследование дела, связанного со скандалом с "панамскими бумагами", который разразился в 2016 году, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуроров.

    Петр Порошенко
    УНИАН
    "Панамские оффшорные бумаги": компромата на Порошенко там нет - эксперт

    Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.

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    Как передает агентство со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кениа Порселл (Kenia Porcell), решение о приостановке расследования было юридически оспорено на конституционных основаниях. Теперь Верховный суд страны должен вынести решение о том, должно ли расследование возобновиться.

    После публикации документов панамская прокуратура провела обыски в главном офисе Mossack Fonsecа. В здании нашли мешки с уничтоженными документами. Параллельно расследование проводил минфин США.

    РИА Новости Украина
    Панамские оффшоры. Инфографика

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