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    Экономика

    НБУ: дефицит платежного баланса вырос до 399 млн дол

    (обновлено: )16010
    В Нацбанке резкий рост дефицита текущего счета объясняют замедлением экспорта, но при этом отмечают, что ценовая конъюнктура оставалась для экспорта благоприятной.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Дефицит платежного баланса Украины в феврале по состоянию с январем увеличился в 2,8 раза до 399 миллионов долларов, сообщается на сайте НБУ.

    Алексей Кущ
    Кадр видео канала "Радио вести"
    Политика НБУ не отвечает потребностям экономики - Кущ

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    В Нацбанке рост дефицита текущего счета объясняют замедлением экспорта, но при этом отмечают, что ценовая конъюнктура оставалась для экспорта благоприятной.

    "Годовой рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20,9 процента с 52,9 процентов в январе, что в значительной степени отражает исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения января прошлого года", — говорит регулятор.

    Кроме замедления роста экспорта, в феврале снизился и рост импорта — до 16,7 процентов с 32,6 процентов.

    Также сообщается, что в феврале чистые поступления по финансовому счету в объеме 368 миллионов долларов были обеспечены дальнейшим сокращением наличной валюты вне банков и увеличением задолженности по торговым кредитам.

    При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 миллиона долларов и все они были направлены в реальный сектор.

    В результате, сводный дефицит платежного баланса в феврале сократился до 27 миллионов долларов с 202 миллионов долларов в январе.

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики. 

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