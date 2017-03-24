В Одессе НАБУ проводит обыски по делу о продаже завода "Краян"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят в Одессе обыски по делу о продаже мэрии города административного здания по завышенным ценам, сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ.

Следствие проводится в рамках досудебного расследования уголовного дела по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора, уточнили в ведомстве.

"Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам", — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники НАБУ установили, что административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности провели обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Из-за обысков работа предприятия частично была парализована.