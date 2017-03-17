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    В мэрии Тернополя НАБУ провело обыски

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    По информации мэра Тернополя Сергей Надала, обыски проходят в некоторых управлениях и коммунальных предприятиях. Разрешение на обыск выдал Печерский суд Киева.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. В пятницу в горсовете Тернополя с утра правоохранители провели обыски и изъятие документов.

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
    Подозрение Насирову и проколы сотрудников НАБУ

    По информации Укринформа, обыски проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

    "С шести часов утра правоохранители с НАБУ начали более 20 одновременных обысков в Тернопольском городском совете, отделе земельных ресурсов, в квартирах некоторых предпринимателей, в том числе в частном доме застройщика, директора компании "Креатор Буд" Игоря Гуды. Предварительно известно, что сотрудники изъяли и изучают документацию, касающуюся земельных вопросов и заключенных инвестиционных соглашений", — сообщил источник информагентства.

    Подробности также сообщил на своей странице в Facebook мэр города Сергей Надал. По его словам, обыски проходят в некоторых управлениях и коммунальных предприятиях. Разрешение на обыск выдал Печерский суд Киева. Он также отметил, что каждая сделка и вся документация в горсовете велись в соответствии с законодательством.

    Ранее сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели пять обысков по подозрению должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области в нанесении ущерба государству на сумму 115 млн грн.

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