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    Экономика

    "Нафтогаз" досрочно отказывается от отопления

    (обновлено: )20110
    Компания "Нафтогаз Украины" напоминает, что если в течение трех суток среднесуточная температура выше +8°С, согласно законодательству можно завершать отопительный сезон.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Компания "Нафтогаз Украины" решила досрочно отказаться от отопления своих объектов в связи с потеплением и рекомендует другим предприятиям последовать его примеру ради экономии средств, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В связи с ожидаемым устойчивым потеплением НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ПАО "Киевнэрего" с просьбой прекратить поставки тепловой энергии в здание компании с 20 марта. "Нафтогаз" рекомендует коммерческим и бюджетным организациям-потребителям тепловой энергии принять аналогичные решения, чтобы предотвратить необоснованные затраты предприятий и сэкономить энергоресурсы", — говорится в сообщении компании в пятницу.

    Компания напоминает, что согласно действующему законодательству, общепринятым основанием для принятия решения о завершении отопительного сезона может быть сохранение среднесуточной температуры воздуха выше +8°С в течение трех суток. До официального завершения сезона коммерческие и бюджетные организации имеют возможность по собственному желанию обратиться в абонентскую службу поставщика относительно досрочного прекращения поставки тепла. В Киеве тепло подает компания "Киевэнерго".

    Обычно отопительный сезоне завершается в середине апреля.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский 11 марта сообщал, что Украина прекратила отбор газа из ПХГ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.

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