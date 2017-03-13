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    Цена на газ снизится, когда "Нафтогаз" выиграет суд у "Газпрома" - эксперт

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (479)

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    Второй фактор, от которого зависит стоимость газа в Украине, - цена на голубое топливо на международных рынках. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Александр Харченко.
    Газокомпрессорная станция. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров решил разделить цену на газ и тариф на его распределение. Расчет цены газа внутренней добычи будут распределять так: есть неизменная цена на добычу газа, она фиксированная, и для всех добытчиков она одна. Отдельно теперь будут существовать тарифы на транспортировку и распределение топлива. Предполагается, что в зависимости от региона и поставщика эти тарифы будут изменяться. В Кабмине уверяют, что это позволит сделать работу газового рынка более прозрачной.

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    Изменится ли цена на газ для населения в связи новой формулой расчета, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

    "По какой формуле не считай, ситуация будет одной и той же. Сегодня газ для Украины зависит от двух ключевых параметров: первое — это чем закончится рассмотрение судебного иска "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольме. Это — ключевой параметр. Если мы хотя бы на 70% выиграем тот иск, который мы подали, то цена газа в Украине будет снижена, и снижена ощутимо для нас с вами, для конкретного потребителя, и на долгий период. Второй фактор — это цена на газ на международных рынках", — отметил эксперт.

    Ранее пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский заявил, что Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.

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