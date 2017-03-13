"Нафтогаз" чудом сэкономил на газе в марте – Марунич

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

"Нафтогаз" сэкономил на газе полмиллиарда долларов. В компании говорят, что такой экономии удалось достичь благодаря грамотному расчету закупки и потребления газа в отопительный период.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что сейчас в хранилищах более восьми миллиардов кубометров газа, а комфортный минимум — пять миллиардов кубометров.

"И здесь я не могу не вспомнить, как нам осенью говорили, что мы должны купить и закачать дополнительно 2,5 миллиарда кубометров. То есть, если бы мы тогда послушали, то сейчас бы в хранилищах было бы 10,5 миллиардов — на 5,5 миллиардов больше комфортного минимума. Я понимаю, что "запас карман не прожжет", но дополнительные 2,5 миллиарда кубов газа — это около полумиллиарда долларов США", — подчеркнул Витренко.

Действительно ли удалось сэкономить на газе или это просто громкие заявления, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Действительно, благодаря тому, что осенью не закупили дополнительно 2,5 миллиарда кубов газа, удалось сэкономить полмиллиарда долларов?

— Понимаете, если что-то где-то не купить, то деньги останутся в вашем кошельке. Тут вопрос в другом, что этот газ все равно придется покупать, не осенью прошлого года, так летом текущего года. Витренко же там сказал, что как-то запас карман не тянет, вопрос в цене. То есть, по всей видимости, цена-то будет выше, потому что цены на газ существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Если бы мы покупали, например, в начале осени прошлого года, то заплатили бы процентов на двадцать меньше, чем это придется сделать летом текущего года. А так, не сэкономили, а просто не потратили деньги – это первое важное обстоятельство. А второе, давайте будем откровенными, вы же видите, какая была вторая половина зимы. Вот сейчас март, уже +16 в Киеве. В какой-то степени Витренко просто повезло, потому что, если бы было холодно, то еще неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, если бы весь март был холодным, а не рекордно теплым. Это погодные какие-то такие преференции руководства "Нафтогаза", и я бы на их месте, честно говоря, особо на погоду не рассчитывал, потому что рано или поздно она все равно преподнесет неприятный сюрприз, если продолжать такого рода практику.

То есть это не мудрая политика "Нафтогаза", а все — благодаря природе и теплой зиме?

— Нет, действительно газа пока в хранилищах достаточно. По одной простой причине: потому что резко сократилось потребление и тепло на улице, но в этом совершенно нет никакой заслуги "Нафтогаза". Поймите одну простую вещь: что остановили три химических завода, которые не работают – это наоборот минус экономики. Я не знаю, о каком там росте промпроизводства будет Госстат отчитываться через два месяца. То, что на улице +16 было, сейчас +8 – это тоже совершенно никакая не заслуга Витренко.

Сколько кубов газа уже потребили во время этого отопительного периода? У нас отопительный сезон продлится до апреля?

— Еще рано говорить о том, сколько было потреблено газа, еще отопительный сезон не закончился. Если будет вот похолодание, что вполне вероятно, и в конце марта, и в начале апреля, поэтому я сейчас не готов просто цифру назвать. Но потребили, скажем так, сопоставимо с прошедшим отопительным сезоном — там было 14,6, осталось 8, отобрали порядка 7 млрд кубических метров, и плюс внутренне потребление составило еще где-то столько же, поэтому совокупно потребили порядка 15 млрд, так это очень мало в сравнении с предыдущими годами, но, повторюсь, сезон еще не закончен, и, я думаю, что делать выводы еще преждевременно. Давайте все-таки дождемся окончания отопительного сезона, и тогда уже будем считать.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью и прессой "Укртрансгаза" Максим Белявский заявил, что Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ газа и начала его закачки. Можете объяснить это?

— Это стало возможно только потому, что на улице тепло и потому что не работают химические предприятия, то есть они крупные потребители газа. Но остановив три химических завода и Одесский припортовый, я не знаю, на какой мощности он там работает, но давайте остальные заводы остановим, так может нам вообще газ не потребуется, то есть, если мы остановим все наши заводы, нам газ нужен будет только для населения и теплокоммунэнерго. Вопрос в том, что люди будут кушать через два-три года.

Сейчас пока воспользовались хорошей погодой и создали пиар на погоде?

— Вероятно, я просто не совсем понимаю. Они бы лучше отчитались по другим вопросам. Зачем они, допустим, переплатили в прошлом году за реверсный газ порядка 200 миллионов долларов, если можно было сопоставимые объемы купить в России дешевле. То есть тут вопрос опять же идеологии, конечно, агрессор-агрессор, но это же все прямые траты внутренних потребителей, то есть это серьезные все вещи, а рассказывать о том, что там мудрая политика, она к чему привела – окей, не вопрос, посмотрим, что будет дальше.

Несмотря на теплую погоду, батареи в квартирах все равно горячие. А уменьшить теплоту батареи нельзя, потому что наша теплосеть не рассчитана на такие действия, то есть, если уменьшают нагрузку, то оно уменьшается на длительное время, все это снова пломбируется. Объясните, что можно сделать в этой области, чтобы больше экономить на самом деле?

— Действительно, оно строилось еще практически все в советское время, тогда таких проблем в принципе не возникало. Что можно сделать? Поставить индивидуальный тепловой пункт в вашем доме. Он стоит в зависимости от нюансов от 400 тысяч грн. То есть, если жильцы вашего дома соберут деньги или возьмут кредит, поставят индивидуальный тепловой пункт, так он в принципе, в случае повышения температуры, позволит экономить. Он работает по простому принципу, часть теплоносителя, который прошел уже через вашу систему отопления домовую, отправит обратно ее по кругу, и меньше заберет теплоносителя из трубы. Вот это вам действительно поможет сэкономить, потому что в подавляющем случае, если речь идет о счетчиках, об индивидуальных системах, которые позволяют просто-напросто уменьшать количество тепла в батареях, то речь идет о том, что они устанавливаются только в домах с горизонтальной разводкой теплосистемы внутренней, а это недоступно где-то процентам 80% вообще домовладений, просто потому что системы вертикальные, их строили. Поэтому ставьте индивидуальный тепловой пункт – это не дешево, но опять же, если дом большой, в нем много жильцов, они платежеспособны, то это может быть решением, если это, конечно, хрущевка или старый дом, где в основном малообеспеченные граждане живут, то это, конечно, будет большая проблема.

А такой индивидуальный тепловой пункт предусматривает и замену батареи в квартире?

— Нет. Конечно, состояние внутридомовой сети – оно тоже важно, потому что в старых домах часто за счет отложений в самих уже системах теплоотдачи, в батареях, они снижают эффективность их работы, но это еще одна большая проблема, при чем, я думаю, если речь идет о реновации этих систем, то это может быть в масштабах дома куда дороже, чем ИТП, условно говоря, во всем доме поменять систему теплоснабжения домовую – это дорого. Может, кто-то себе и поменяет одну батарею, но это же не значит, что в целом КПД работы системы улучшится, поэтому ИТП — это наиболее разумный при нынешних реалиях путь, который может обеспечить реальную экономию. Но очень важно и другое – он обеспечит экономию только в случае "перетопа", когда ТЭЦ вам дает нормальную работу теплоносителя, а на улице тепло, но если будет холодно на улице, то никакой индивидуальный тепловой пункт вам ничего не обеспечит, как вы понимаете, потому что все равно стоит задача поддержать нормальную температуру ваших помещений. То есть, если будет холодно, и ваш дом будет отдавать тепло объективно, ИТП здесь бессилен, он поможет только в тех случаях, если на улице тепло и батареи слишком горячие, вот ИТП эту проблему решит, но стоит он порядка 400-500 тысяч гривен. И с "Киевэнерго", конечно же, нужно согласовывать проект.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.