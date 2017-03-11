Грамотный расчет баланса газа сэкономил $0,5 млрд - "Нафтогаз"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Грамотный расчет закупки и потребления газа в отопительный период позволил национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаза Украины" сэкономить около 0,5 млрд долл. на закупки дополнительных объемов топлива. Об этом написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Fаcebook.

"В хранилищах более 8 млрд куб. газа, а комфортный минимум — 5 млрд куб. м. То есть запас — 3 млрд куб. м газа. И здесь я не могу не вспомнить, как нам осенью говорили, что мы должны купить и закачать дополнительно 2,5 млрд куб. м. То есть если бы мы тогда послушали, то сейчас бы в хранилищах было бы 10,5 млрд — на 5,5 млрд больше комфортного минимума. Я понимаю, что "запас карман не прожжет", но дополнительные 2,5 млрд кубов газа — это около полмиллиарда долларов США, — отметил Витренко. – То есть не покупая эти дополнительные и, как доказала практика, ненужные 2,5 млрд куб. м. газа, мы уменьшили наши расходы денежных средств примерно на полмиллиарда долларов".

Витренко отметил, что, таким образом, Украина лишила российский "Газпром" дополнительных доходов. "У нас просто изменились политика — "Нафтогаз" с 2014 года работает в интересах собственной страны, а не России", — подчеркнул Витренко.

Ранее пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский заявил, что Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.