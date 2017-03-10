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    Экономика

    Украина за сутки увеличила запасы газа

    (обновлено: )25
    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ газа Украины за сутки увеличился до 26,44% с 26,43% в предыдущий день.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 9 марта составил 8,183 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,03%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

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    Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 26,44% с 26,43% в предыдущий день.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Власти России и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 2 марта в очередной раз заявил, что оставшихся в ПХГ Украины запасов топлива достаточно, чтобы без проблем пройти остаток отопительного сезона.

    Россия, Украина и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

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