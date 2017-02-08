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    Украина за сутки снизила запасы газа

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (454)

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    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ Украины за сутки уменьшился до 30,36% с 30,6% в предыдущий день.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 7 февраля составил 9,396 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

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    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 30,36% с 30,6% в предыдущий день.

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Власти РФ и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой.

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