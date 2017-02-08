МВФ после траншей проведет конференцию для обсуждения их итогов – Лагард

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. После завершения программы кредитования Украины, Международный валютный фонд (МВФ) может провести специальную конференцию для обсуждения итогов этой программы, заявила глава МВФ Кристин Лагард, выступая на конференции.

"Когда программа закончится, как мы делали в Латвии, Ирландии, Португалии, мы проведем публичную конференцию в Украине. Публичные дебаты, где бы присутствовали представители научного сообщества Украины, возможно, экономисты из других стран, а также некоторые представители МВФ, которые работали над этой программой, с тем, чтобы мы могли извлечь уроки из этого процесса, признали, что было достигнуто и, возможно, покритиковали", — сказала Лагард.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.