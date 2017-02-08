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    Экономика

    МВФ после траншей проведет конференцию для обсуждения их итогов – Лагард

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (216)

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    Глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что когда программа экономической помощи закончится, будет проведена публичная конференция в Украине и подведены итоги работы.
    Кристин Лагард
    REUTERS Yuri Gripas/File Photo

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. После завершения программы кредитования Украины, Международный валютный фонд (МВФ) может провести специальную конференцию для обсуждения итогов этой программы, заявила глава МВФ Кристин Лагард, выступая на конференции.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Когда программа закончится, как мы делали в Латвии, Ирландии, Португалии, мы проведем публичную конференцию в Украине. Публичные дебаты, где бы присутствовали представители научного сообщества Украины, возможно, экономисты из других стран, а также некоторые представители МВФ, которые работали над этой программой, с тем, чтобы мы могли извлечь уроки из этого процесса, признали, что было достигнуто и, возможно, покритиковали", — сказала Лагард.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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