Эксперт: стоимость нестандартного подключения к электросетям коснется бизнеса

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Более чем в шесть раз выросла стоимость нестандартного присоединения к электросетям. Соответствующее постановление обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Что это значит для украинских потребителей рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Прежде всего это касается бизнеса, потому что порядок нестандартного подключения предполагает подключение мощностью выше 160 кВт, а даже частный дом не потребляет такую мощность. Потому это прежде всего зацепит бизнес, при чем любой, который будет связан с подключением к энергосетям. Я думаю, что в первую очередь это касается не альтернативной энергетики, которые первые забили в набат, а больше коснется, конечно, строительной индустрии. Потому что сдаваемые объекты они подключают к большой мощности, которая потом распределяется между жильцами", — считает эксперт.

Как сообщалось ранее, столичная подземка изменит график работы для экономии электроэнергии в 2017 году.