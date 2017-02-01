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    Эксперт: стоимость нестандартного подключения к электросетям коснется бизнеса

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    Экономика Украины. Падение гривны (307)

    (обновлено: )8
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение стоимости нестандартного подключения к электросетям в первую очередь повлияет на строительную индустрию.
    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Более чем в шесть раз выросла стоимость нестандартного присоединения к электросетям. Соответствующее постановление обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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    Что это значит для украинских потребителей рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Прежде всего это касается бизнеса, потому что порядок нестандартного подключения предполагает подключение мощностью выше 160 кВт, а даже частный дом не потребляет такую мощность. Потому это прежде всего зацепит бизнес, при чем любой, который будет связан с подключением к энергосетям. Я думаю, что в первую очередь это касается не альтернативной энергетики, которые первые забили в набат, а больше коснется, конечно, строительной индустрии. Потому что сдаваемые объекты они подключают к большой мощности, которая потом распределяется между жильцами", — считает эксперт.

    Как сообщалось ранее, столичная подземка изменит график работы для экономии электроэнергии в 2017 году.

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