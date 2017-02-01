НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальные комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок с 1 февраля 2017 года.

Об этом стало известно на заседании комиссии во вторник, 31 января, сообщает "Укринформ".

"Предлагаем учесть в тарифе на отпуск электрической энергии и производство тепловой для ТЭЦ и когенерационных установок стоимость природного газа на уровне 7090 грн/тыс. кубометров без транспортировки и без 3% маржи, а также суммы возмещения начисленных процентов за пользование привлеченными кредитными средствами для приобретения природного газа", — цитирует издание представителя комиссии.

Таким образом, для ПАО "Киевэнерго" тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 1 февраля с 247,95 до 278,99 коп./КВт-ч, а для тепловой энергии — с 1096,23 до 1232,98 грн/Гкал. Для другого киевского предприятия, ООО "Евро-Реконструкция", тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 142,33 до 145,71 коп./кВт-ч, отпуск теплоэнергии — с 1044,47 до 1150,41 грн/Гкал.

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Отметим, на текущей неделе НКРЭКУ планировала рассмотреть решение о повышении в феврале тарифов на тепло и воду для промышленности на 102,46 грн — до 1471,56 грн/Гкал, или на 7,48% больше текущих показателей, однако соответствующее постановление было снято комиссией с рассмотрения на заседании во вторник.

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На днях вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на сегодня нет никаких оснований говорить о увеличения в 2017 году тарифов на ЖКХ или газ.

Между тем на прошлой неделе стало известно о готовящемся подорожании водоснабжения.