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    Экономика

    "Азовцы" пикетировали офис "Сбербанка России" в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (37)

    (обновлено: )20425
    Активисты "Азова" разлили у входа в Сбербанк красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства.
    Пикет Азова
    "Азов", ВКонтакте

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в среду пикетировал центральный офис "дочки" российского Сбербанка, призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения, сообщается на официальном сайте партии в социальной сети "ВКонтакте".

    Протест Азова возле отделения Альфа-банка, дочки российского банка, в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Добро пожаловать в РФ". Протест "азовцев" под банками в Киеве

    В понедельник члены партии пикетировали центральные офисы "дочек" российских Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка, ВТБ банка и Проминвест банка в Киеве.

    Согласно обнародованным партией фотографиям, участники акции разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

    Пресс-служба полиции Киева сообщила в среду, что "активисты находятся возле семи финансовых учреждений в Шевченковском районе столицы и рядом с банком, находящимся на Святошино". Однако в ведомстве не сообщили, возле каких именно банков проходили митинги, а также кто принимал в них участие.

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