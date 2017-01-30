"Нет - российским банкам!": акция протеста "азовцев" в Киеве

В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

"Гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине. Мы говорим "нет" российским банкам", — говорится в сообщении политсилы на странице во "ВКонтакте".

В пресс-службах "Сбербанка" и "БМ-Банка" подтвердили РИА Новости, что активисты "Национального корпуса" провели акции, сейчас отделения работают в штатном режиме.

"Действительно проходила акция, на ее время работа отделения в целях безопасности была временно приостановлена. Акция прошла мирно, отделение сейчас работает в штатном порядке. Имущество не повреждено, мы обратились в полицию", — сообщили в Сбербанке.

Как отметил представитель колл-центра БМ-Банка, "акция началась где-то в 09.00 утра".

"Они что-то кричали, были с плакатами, у нас вход в центральное отделение весь в краске, обклеили листовками. Пострадавших нет. Центральное отделение не работало в этот момент, сейчас уже работает, но для безопасности клиентов мы пока не пускаем посетителей в здание", — добавил собеседник агентства.

"Мы говорим "нет" российским банкам и призываем сделать то же их вкладчиков, чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию", — сообщает политсила.