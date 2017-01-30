наверх
30.01.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Нет - российским банкам!": акция протеста "азовцев" в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (33)

    (обновлено: )31205
    Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.
    "Национальный корпус"/Youtube

    В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

    "Гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине. Мы говорим "нет" российским банкам", — говорится в сообщении политсилы на странице во "ВКонтакте".

    В Мариуполе атакован Сбербанк России
    0629.com.ua
    В Мариуполе разгромили "Сбербанк России"

    В пресс-службах "Сбербанка" и "БМ-Банка" подтвердили РИА Новости, что активисты "Национального корпуса" провели акции, сейчас отделения работают в штатном режиме.

    "Действительно проходила акция, на ее время работа отделения в целях безопасности была временно приостановлена. Акция прошла мирно, отделение сейчас работает в штатном порядке. Имущество не повреждено, мы обратились в полицию", — сообщили в Сбербанке.

    Как отметил представитель колл-центра БМ-Банка, "акция началась где-то в 09.00 утра".

    "Они что-то кричали, были с плакатами, у нас вход в центральное отделение весь в краске, обклеили листовками. Пострадавших нет. Центральное отделение не работало в этот момент, сейчас уже работает, но для безопасности клиентов мы пока не пускаем посетителей в здание", — добавил собеседник агентства.

    "Мы говорим "нет" российским банкам и призываем сделать то же их вкладчиков, чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию", — сообщает политсила.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Авдеевка после обстрела
    Донбасс: блокада и пиар
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке