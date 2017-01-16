Лидер "Азова" Билецкий, Нацгвардия и нацбезопасность: подробности скандала

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Громкие обвинения

В воскресенье, 15 января, нардеп, лидер "Азова" Андрей Билецкий потряс общественность неожиданным громким обвинением в адрес Нацгвардии. Он заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности Украины, на должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция.

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При этом Билецкий возложил ответственность за это на президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, главу МВД Арсена Авакова и главу СБУ Василия Грицака.

"Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывании офицеров-сепаратистов. Замначальника Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии, полковник Александр Голяков – сепаратист. В феврале 2014 года он под флагами "Партии Регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призывал людей записывать в "Криворожскую гвардию". Подобные гвардейцы убивали участников Революции, а позднее стала ключевой силой в захватах ОГА и расшатывании ситуации в Украине в целом", - написал Билецкий в своем блоге на сайте "Украинская правда".

Кроме того, лидер "Азова" обвинил замкомандира военной части 3057 подполковника Юрия Колмика в том, что тот пропагандировал в соцсетях ДНР и присоединение АР Крым к России.

Руководство Нацгвардии, по словам Билецкого, систематически уничтожает добровольческие батальоны: "Вспомните батальон "Донбасс" — его не смогли уничтожить в Иловайске, так теперь это завершат через бумажные процедуры. От своих побратимов по АЗОВу, я едва ли не каждый день слышу призывы спасти полк".

При этом он заверил, что готовится раскрыть коррупционную составляющую в Нацгвардии. "Мы уже имеем доказательства того, что эта система ворует каждую третью гривну. Вскоре я буду готов обнародовать эти факты", — отметил Билецкий.

Ответ Нацгвардии

Нацгвардия не замедлила с ответом, заявив, что такие обвинения дискредитируют крупнейшее силовое ведомство страны.

Нацгвардия также обратилось в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить заявления лидера "Азова". В ведомстве выразили надежду, что проверка со стороны прокуратуры "поможет избежать непонимания и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность".

По данным Нацгвардии, ранее Билецкий не присылал в ведомство никаких документов по поводу изложенных ним обвинений.

"Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Нацгвардии не поступало никаких документов от народного депутата Андрея Билецкого по поводу информации, указанной в данной публичном заявлении", — сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Матиос обещает тщательную проверку

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос у себя в Facebook пообещал, что проверит опубликованные Билецким обвинения в сторону Нацгвардии.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно отослал в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", — написал Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что его удивляет способ, которым Билецкий высказал свои претензии к ведомству, так как он мог это сделать через депутатское обращение, а не через блог в СМИ.

"Разберемся и дадим оценку по закону", — добавил Матиос.

Мнение

В то же время политический аналитик Петр Охотин считает, что заявления экс-комбата "Азова" о сепаратистах в Нацгвардии свидетельствуют о возможном противостоянии между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым.

"Почему возникло эта заявление сейчас, в начале года, здесь есть несколько версий. Первая — это вопрос, наверное, возможного перераспределения потоков, как известно, Билецкий больше связан со структурами МВД, именно туда был введен батальон "Азов", и это структура, которая подчиняется Арсену Авакову. Нацгвардия же больше зависит от президента Украины, и в данном случае тоже можем предположить, что это возможно противостояние между Порошенко и Аваковым. Однако, это лишь предположение. Другая версия, и не стоит ее также исключать, что действительно фронтовое товарищество, фронтовое братство, которое представляет, в том числе, Билецкий оскорбленное тем, что происходит в стране, и тем, что к руководству Нацгвардии приходят сепаратисты, по его мнению", — предполагает политолог.