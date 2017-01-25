Ни один виновный в банкротстве украинских банков не был наказан - эксперт

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Накануне банкротства из банка "Михайловский" были выведены все ликвидные активы. Об этом заявили в Фонде гарантирования вкладов. Там уже завершили инвентаризацию имущества обанкротившегося банка, и после проверки стало понятно, что активы стоят в 36 раз меньше, чем было указано на бумаге. Номинальная стоимость декларировалась на уровне более 5 млрд гривен, однако реальная цена активов оказалась — чуть больше 138 млн гривен.

Эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы подтвердил: инвентаризация показала, что государство должно заплатить вкладчикам из бюджетных денег.

"Это, конечно, проблема государства, и в данной ситуации государство должно отработать на все "пять", т.е. инициировать расторжение договоров, если были неправильно проданы или переданы активы, возбудить уголовные дела и быстро довести их до завершения, и в финале выйти на суды, которые присудили бы законные приговоры и вернули выведенные активы назад в банки", — заявил Полховский.

Он также спрогнозировал, есть ли у государства шансы на то, чтобы вернуть выведенные средства.

"Шансы есть, при условии, если все эти цепочки будут работать так, как прописано Законом, чего сегодня мы, к сожалению, не наблюдаем, т.е. слабость государственных институций, начиная от судебной и кончая правоохранительными органами — низкая квалификация, незаинтересованность или заинтересованность, приводит к тому, что зачастую подобные процессы превращаются в "пшик": за последние 20 лет с рынка было выведено порядка 80 банков, но ни один человек, который привел те или иные банки к такому состоянию, не понес наказания", — пояснил эксперт.