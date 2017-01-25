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    Ни один виновный в банкротстве украинских банков не был наказан - эксперт

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    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что у государства есть шансы на возвращение выведенных из банка "Михайловский" средств.
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский
    Игорь Полховский, facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Накануне банкротства из банка "Михайловский" были выведены все ликвидные активы. Об этом заявили в Фонде гарантирования вкладов. Там уже завершили инвентаризацию имущества обанкротившегося банка, и после проверки стало понятно, что активы стоят в 36 раз меньше, чем было указано на бумаге. Номинальная стоимость декларировалась на уровне более 5 млрд гривен, однако реальная цена активов оказалась — чуть больше 138 млн гривен.

    Протест вкладчиков лопнувшего банка Михайловский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский"

    Эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы подтвердил: инвентаризация показала, что государство должно заплатить вкладчикам из бюджетных денег. 

    "Это, конечно, проблема государства, и в данной ситуации государство должно отработать на все "пять", т.е. инициировать расторжение договоров, если были неправильно проданы или переданы активы, возбудить уголовные дела и быстро довести их до завершения, и в финале выйти на суды, которые присудили бы законные приговоры и вернули выведенные активы назад в банки", — заявил Полховский.

    Он также спрогнозировал, есть ли у государства шансы на то, чтобы вернуть выведенные средства. 

    "Шансы есть, при условии, если все эти цепочки будут работать так, как прописано Законом, чего сегодня мы, к сожалению, не наблюдаем, т.е. слабость государственных институций, начиная от судебной и кончая правоохранительными органами — низкая квалификация, незаинтересованность или заинтересованность, приводит к тому, что зачастую подобные процессы превращаются в "пшик": за последние 20 лет с рынка было выведено порядка 80 банков, но ни один человек, который привел те или иные банки к такому состоянию, не понес наказания", — пояснил эксперт.

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