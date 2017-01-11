Глава совета НБУ объяснил, за что он получает 154 тыс грн в месяц

УНИАН

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Месячная зарплата председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина составляет почти 155 000 грн, а членов Совета – 138 500 грн.

"С 154 850 грн удерживается налог с доходов физических лиц – 27873 грн и 2322 грн – военный сбор", — сообщил Данилишин на своей странице в Facebook. Таким образом "чистыми" экс-министр экономики получает 124 655 грн.

"Кроме того, утвержден коэффициент вознаграждения членам Совета НБУ в размере 0,85 до максимального размера заработной платы члена правления Национального банка Украины. Размер вознаграждения членам Совета НБУ значительно ниже, чем аналогичный размер вознаграждений членов совета некоторых коммерческих и государственных банков. Кроме того, следует заметить, что уровень заработной платы руководящего состава Национального банка, который управляет балансом, что значительно превышает бюджет государства, и оперирует финансовыми инструментами, аналога которым не существует в стране, а отсюда — и соответствующими рисками, значительно ниже, чем уровень заработной платы большинства банков, ряда государственных корпораций, так и внешних аналогичных структур", — добавил Данилишин.

Напомним, в Украине с 1 января минимальная заработная плата повышена до 3200.