Чарльз Мэнсон. Умер "самый страшный кошмар" Америки

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В возрасте 83 лет в США умер отбывавший пожизненное заключение серийный убийца Чарльз Мэнсон, сообщило интернет-издание TMZ со ссылкой на сестру женщины, в убийстве которой был обвинен преступник.

Ниже приводится биографическая справка.

Американский преступник, серийный убийца Чарльз Мэнсон (Charles Manson) родился 12 ноября 1934 года в Цинциннати (штат Огайо, США).

После ареста матери за вооруженное ограбление жил с тетей и дядей в Западной Вирджинии. Начиная с девяти лет провел большую часть своей жизни в исправительных учреждениях для несовершеннолетних и в тюрьмах за мелкие кражи, вооруженное ограбление, кражу со взломом и кражу автомобилей.

В 1967 году переехал в Сан-Франциско, где собрал вокруг себя группу преданных последователей.

В 1968 году стал лидером религиозной группировки "Семья". Проповедовал приближение апокалиптической гонки, войны, которая разрушит США и оставит "Семью" у власти.

С 1968 по 1969 годы члены коммуны совершили несколько жестоких убийств.

wikipedia Чарльз Мэнсон

Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, причастна к 35 убийствам.

Самая известная жертва – киноактриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году в ее доме вместе с четырьмя гостями.

Также была установлена причастность Мэнсона еще к двум убийствам.

25 января 1971 года Мэнсон и три его сообщницы были осуждены за убийство первой степени и приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году. Приговор был заменен пожизненным заключением.

В 1978 году получил право на условно-досрочное освобождение (УДО), но решение было отклонено.

25 сентября 1984 года Мэнсон был подвержен атаке заключенного Яна Холмстрема, который облил его керосином и поджег. В результате нападения у убийцы пострадало 18% тела, в основном, лицо, голова и руки. Он получил ожоги второй и третьей степени.

В 2012 году комиссия по УДО штата Калифорния отклонила 12-е по счету прошение об освобождении убийцы.

В январе 2017 года стало известно, что убийца серьезно болен и был госпитализирован из тюрьмы в больницу Бэйкерсфилд.

16 ноября 2017 года Мэнсон был повторно госпитализирован, находясь в тяжелом состоянии.