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Серийный убийца Мэнсон возвращен из больницы в тюрьму в США

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Ранее сообщалось, что 82-летний Мэнсон был госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам медицинского характера и что он серьезно болен.
Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон
Фото из открытых источников

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Отбывающий пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон переведен из больницы в тюрьму в штате Калифорния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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"Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс представителя калифорнийского пенитенциарного управления Джеффри Кэллисона.

В тюрьмах штата есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях, поясняет агентство.

Ранее сообщалось, что 82-летний Мэнсон был госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам медицинского характера и что он серьезно болен. По данным издания TMZ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта.

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