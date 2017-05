Биография Олега Видова. Справка

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В США умер актер Олег Видов.

Ниже приводится биографическая справка.

Советский и американский киноактер Олег Борисович Видов родился 11 июня 1943 года в селе Филимонки Московской области.

Его мать Варвара Видова была учительницей, отец Борис Гарневич – экономистом. В детстве он жил со своей матерью, которая работала в Монголии и Восточной Германии, затем – с тетей в Казахстане. Позже с матерью и тетей Олег переехал в Москву.

В 1966 году он окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бабочкина), в 1978 году – режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ефима Дзигана).

С 1966 года Олег Видов работал в Театре-студии киноактера (ныне – Государственный театр киноактера).

В 1961 году Видов дебютировал в кино в эпизоде в картине Алексея Салтыкова "Друг мой, Колька!".

В 1964 году он сыграл главную роль в фильме Владимира Басова "Метель", снятой по одноименной повести Александра Пушкина. Затем он исполнил роль Медведя в сказке Эраста Гарина и Хеси Локшиной "Обыкновенное чудо" (1965) по Евгению Шварцу. В "Сказке о царе Салтане" (1966) Александра Птушко Видов сыграл князя Гвидона.

В конце 1960-х годов Видов снялся в зарубежных фильмах "Красная мантия" (Red Mantle, 1967), "О причине смерти не упоминать" (Do Not Mention the Cause of Death, 1968), "Есть любовь, нет любви" (Ima ljubavi, nema ljubavi, 1968), "Битва на Неретве" (Battle of Neretva, 1969).

В 1969 году он был занят в фильме Сергея Бондарчука "Ватерлоо". В 1971 году снялся в комедии "Джентльмены удачи" и сказке "Могила льва".

Звездным часом для Видова стало участие в съемках советско-кубинского фильма "Всадник без головы" (1973) по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль Мориса Джеральда.

В 1974 году он снялся в советско-японской мелодраме "Москва, любовь моя", а в 1976 году – в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Легенда о Тиле" в роли адмирала де Люме.

Среди фильмов с его участием – "Семья Ивановых" (1975), "Рудин" (1977), "Транссибирский экспресс" (1977), "Особых примет нет" (1978), "Кровь и пот" (1978), "Летучая мышь" (1978), "Благочестивая Марта" (1980), "Крик тишины" (1981), "Срочно… секретно… Губчека" (1982), "Демидовы" (1983) и др.

В 1974 году Олег Видов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

В 1983 году актер эмигрировал в Югославию. С 1985 года он жил в США.

Первой американской картиной Видова стал фильм "Красная жара" (Red Heat, 1988), где он сыграл советского милиционера. В 1989 году актер снялся в картине Залмана Кинга "Дикая орхидея" (Wild Orchid). Затем последовали киноленты "Три августовских дня" (Three Days in August, 1992), "Бегущий по льду" (Ice Runner, 1993), "Пленник времени" (Prisoner of Time, 1993), "Любовная история" (Love Affair, 1994) и др.

В 2000-х годах он снимался в фильмах и сериалах "13 дней" (2000), "Западное крыло" (1999-2006), "Шпионка" (2005-2006), "Скажи это по-русски" (Say It in Russian, 2007), "Игрок 5150" (Player 5150, 2008).

В 2006 году Видов сыграл в российском сериале "Заколдованный участок".

В США Видов вместе с женой Джоан Борстин стал владельцем компании Films by Jove (FBJ), которая в 1992-1994 годах приобрела у студии "Союзмультфильм" права на зарубежный прокат 547 классических советских мультфильмов, среди которых "Чебурашка", "Ежик в тумане", "Аленький цветочек", "Маугли", "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане". Согласно договору 1992 года, компания актера Видова и Борстен получила коллекцию советских мультфильмов и права на ее использование, реставрацию, распространение, лицензирование, тиражирование. FBJ провела работу по реконструкции советских мультфильмов — их оцифровали, раскрасили, переозвучили. В 2007 году российский бизнесмен Алишер Усманов выкупил коллекцию за 10 миллионов долларов. В 2010 году Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор 1992 года.

Видов также помогал своей супруге управлять клиникой по лечению наркомании и алкоголизма среди зажиточных американцев.

16 мая 2017 года Олег Видов скончался в Уэстлейк Виллидж в Калифорнии, США.

Первой женой Олега Видова была Наталья Федотова, от этого брака у него родился сын Вячеслав. Второй его супругой стала американка Джоан Борстин. У актера также остался сын Сергей.