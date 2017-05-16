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    Умер известный актер Олег Видов

    (обновлено: )105815
    Олег Видов - советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, умер от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года.
    Олег Видов
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актер Олег Видов скончался в США, заявила РИА Новости его супруга Джоан Борстин.

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    "Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.

    Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и другие.

    Ранее сообщалось, что один из старейших актеров мира, швейцарец Лукас Амманн скончался в возрасте 104 лет в Германии.

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