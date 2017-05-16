наверх
16.05.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Плейбой Советского Союза Олег Видов: в жизни и в кино

    (обновлено: )23802
    Кадр из фильма Метель
    Советский киноактер Олег Видов
    Киноактер Олег Видов
    Олег Борисович Видов
    Кадр из фильма Метель
    Серафим Зайцев и Олег Видов в фильме Метель
    Кадр из фильма Метель
    Кадр из фильма режиссера Владимира Павловича Басова (1923-1987) "Метель". Киностудия "Мосфильм", 1964 год.
    В роли Владимира - артист Олег Видов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Советский киноактер Олег Видов
    Советский киноактер Олег Видов в роли Николы в кинофильме "Битва на Неретве" режиссера Велько Булайича (Югославия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киноактер Олег Видов
    Советский киноактер Олег Борисович Видов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олег Борисович Видов
    Олег Борисович Видов - заслуженный артист РСФСР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма Метель
    Кадр из фильма "Метель" (режиссер Владимир Басов, киностудия "Мосфильм", 1964 год). Мария Пастухова в роли Прасковьи Петровны, Олег Видов в роли Владимира.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Серафим Зайцев и Олег Видов в фильме Метель
    Актеры Серафим Зайцев в роли старика (слева) и Олег Видов в роли Владимира в кинофильме "Метель" (режиссер Владимир Басов).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    фото из открытых источников
    фото из открытых источников
    фото из открытых источников
    фото из открытых источников
    фото из открытых источников
    фото из открытых источников

    Рекомендуем

    Кличко с дочерью на пляжеКличко после боя с Джошуа заметили с дочерью на пляже15:28 16.05.2017
    В столице эвакуатор протаранил мост метроДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"13:51 16.05.2017
    Казнь НАБУ под РадойПерформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ12:09 16.05.2017
    52-летняя Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку в фотосете культовой Эллен фон Унверт для французского глянца Madame FigaroМоника Беллуччи перевоплотилась в блондинку11:13 16.05.2017
    Перестрелка в КаменскомФотоитоги 15 мая: скандал с охранником Яроша, инаугурация Макрона, обстрелы Авдеевки17:54 15.05.2017
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить зданиеРейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание17:20 15.05.2017
    В Киевской области горит Березанская суконная фабрикаСильный пожар под Киевом: спасатели тушат суконную фабрику16:55 15.05.2017
    В Коломые обвалился фасад в колледжеПод гранитом науки. На Прикарпатье обвалился фасад колледжа16:48 15.05.2017
    Визит Гройсмана в ИзраильГройсман в Израиле: встреча с Нетаньяху и подписание договоров15:41 15.05.2017
    Все фотоленты
    Кадр из фильма режиссера Владимира Павловича Басова (1923-1987) "Метель". Киностудия "Мосфильм", 1964 год.
    В роли Владимира - артист Олег Видов.

    В США умер известный советский и американский актер Олег Видов. Об этом сообщила его супруга Джоан Борстин.

    "Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.

    Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и другие.

    Смотрите также: Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку

    Ссылки по теме:
    Теги: