Гурбангулы Бердымухамедов. Справка

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов победил на выборах президента, сообщает ЦИК.

Ниже приводится биографическая справка.

Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года в селе Бабарап Геокдепинского района Ашхабадской области Туркмении.

В 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института.

С 1980 года по 1982 год работал врачом-стоматологом в сельской амбулатории села Эррик-Кала Ашхабадского района.

В 1982-1985 годах – главный внештатный стоматолог Ашхабадского района.

С 1985 года по 1987 год был заведующим стоматологическим отделением центральной районной больницы сельсовета Кеши Ашхабадского района и главным внештатным стоматологом Ашхабадской области.

В 1990-1995 годах – ассистент кафедры терапевтической стоматологии, доцент, декан стоматологического факультета Туркменского государственного медицинского института.

В 1995-1997 годах – директор стоматологического центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.

С 1997 года по 2006 год – министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении. По совместительству занимал должности исполнительного директора Фонда развития здравоохранения Туркмении и исполняющего обязанности ректора Туркменского государственного медицинского института.

Одновременно с апреля 2001 года — заместитель председателя кабинета министров Туркмении.

21 декабря 2006 года решением государственного совета безопасности Туркмении и кабинета министров Туркмении назначен временно исполняющим обязанности президента Туркмении и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны.

11 февраля 2007 года на всенародных выборах Гурбангулы Бердымухамедов был избран президентом Туркмении на пятилетний срок (получил 89,23% голосов), победив пятерых кандидатов. 14 февраля состоялась церемония инаугурации.

В марте 2007 года был избран главой высшего представительного и законодательного органа власти Туркмении – Народного совета (Халк Маслахаты).

12 февраля 2012 года Гурбангулы Бердымухамедов победил на вторых альтернативных президентских выборах, набрав 97,14% голосов избирателей.

В декабре 2016 года Центризбиркомом был зарегистрирован кандидатом на высший государственный пост на президентских выборах 12 февраля 2017 года.

В 2007-2013 годах был председателем Демократической партии Туркмении.

Бердымухамедов — доктор медицинских наук, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Туркмении (2009), генерал армии (2007).

Является почетным доктором и академиком ряда университетов и академий мира.

Награжден многими высшими орденами и медалями Туркмении и зарубежных государств. 25 октября 2011 года ему было присвоено звание Герой Туркмении.

Владеет русским и немецким языками.

Гурбангулы Бердымухамедов женат, у него сын и две дочери (по другим источникам, сын и три дочери).