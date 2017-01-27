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    Украина и Туркмения завершают переговоры по возобновлению авиасообщения

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    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на данный момент в Туркмении находится украинская делегация, однако он не назвал точных сроков возобновления авиасообщения между странами.
    Аэропорт Борисполь возобновил обслуживание рейсов после ледяного плена
    airportboryspil / Facebook

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украина и Туркмения завершают переговоры по возобновлению регулярного авиационного сообщения между странами, сообщил в четверг министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    "Мы сейчас как раз завершаем переговоры с Туркменистаном, и я надеюсь, что у нас возобновится регулярное авиационное сообщение. Для этого есть добрая воля как туркменской, так и украинской стороны. Переговоры были успешными уже в конце прошлого года", — сказал Омелян на брифинге.

    По словам министра, на данный момент в Туркмении находится украинская делегация, однако он не назвал точных сроков возобновления авиасообщения между странами.

    Ранее украинские авиационные власти запретили рейсы "Туркменских авиалиний" в Киев из-за нарушений в оформлении разрешений на авиаперевозки.

    Украина и Туркмения подписали 27 июля 2015 года соглашение о развитии регулярного воздушного сообщения между странами. Также этим документом рекомендовалось авиакомпаниям обеих стран рассмотреть вопросы обеспечения регулярного авиасообщения между Киевом и Ашхабадом.

    Туркмения не предоставила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разрешение на рейсы по маршруту Киев-Ашхабад. При этом авиакомпания "Туркменховаеллары" ("Туркменские авиалинии") вовремя получила необходимые разрешения от украинской стороны и беспрепятственно возобновила полеты в Украину.

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