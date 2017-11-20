наверх
20.11.201717:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Берлине нашлись похищенные 10 лет назад дневники Джона Леннона

    (обновлено: )4710
    Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они "всплыли" у предполагаемого скупщика краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Associated Press

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Полиция Берлина арестовала мужчину в рамках расследования кражи личных вещей солиста Beatles Джона Леннона из его особняка в Нью-Йорке почти 10 лет назад, среди украденных вещей были и дневники музыканта, сообщила берлинская полиция.

    В Изюме открыли мурал с изображением Джона Леннона
    УНИАН
    Открытие мурала с изображением Джона Леннона

    "Прокуратура и полиция Берлина ведут расследование из-за подозрений в мошенничестве и скупке краденного в отношении различных предметов из особняка Джона Леннона, среди них несколько его дневников", — говорится в пресс-релизе полиции.

    Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они "всплыли" у предполагаемого скупщика краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.

    "Предполагаемый 58-летний скупщик краденного сегодня рано утром был задержан в Берлине. Еще один подозреваемый живет в Турции и в настоящий момент находится вне зоны досягаемости мер уголовного преследования", — отметили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в доме, который принадлежал Джону Леннону, в Ливерпуле произошло тройное убийство. Полицейские обнаружили в здании мертвыми женщину и двоих детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Марьяна Беца
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание