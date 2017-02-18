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    Культура

    Растоптанные очки Леннона ушли с аукциона за 2,9 тыс фунтов

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    Кроме очков в ходе аукциона также был продан пиджак Джона Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Associated Press

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На аукционе Ryedale Auction за 2,9 тысячи фунтов стерлингов проданы очки Джона Леннона, которые он растоптал в приступе ярости и которые потом были отремонтированы, сообщает телеканал BBC.

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    По данным телеканала, в ходе аукциона также был продан пиджак Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.

    Знаменитые круглые очки Леннона стали визитной карточкой музыканта. Экземпляр, который выставили на торги, ранее принадлежал дяде исполнителя Чарли Леннону.

    В лот также вошло письмо Чарли, где рассказывается история предмета: Джон находился в гостях у своего дяди, когда, разговаривая с кем-то по телефону, раздавил очки в приступе гнева. После ухода Джона Чарли достал их из мусорной корзины и отдал в ремонт, где стекла склеили из множества осколков.

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