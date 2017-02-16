Очки Леннона, растоптанные им в приступе ярости, продадут на аукционе

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Очки Джона Леннона, которые он растоптал в приступе ярости и которые потом были отремонтированы, будут выставлены на аукционе в Великобритании, сообщается на сайте аукциона Ryedale Auction.

Знаменитые круглые очки Леннона стали визитной карточкой музыканта. Экземпляр, который выставят на торги, ранее принадлежал дяде исполнителя Чарли Леннону. В лот также входит письмо Чарли, где рассказывается история предмета, – Джон находился в гостях у своего дяди, когда разговаривая с кем-то по телефону, раздавил очки в приступе гнева. После ухода Джона Чарли достал их из мусорной корзины и отдал в ремонт, где стекла склеили из множества осколков.

Торги пройдут 17 февраля. Ориентировочная стоимость — от 3 до 3,5 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее, напомним, на аукционе за $30 тыс продали "злое письмо" Леннона к Маккартни.