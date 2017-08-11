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11.08.201715:45
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    Культура

    Мурал с Джоном Ленноном нарисовали в центре Изюма

    (обновлено: )17
    Мурал создан группой харьковских художников Kailas-V во главе с Андреем Пальвалем. Особенность мурала заключается в том, что дом расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.
    Мурал с Джоном Ленноном нарисовали на центральной площади Изюма
    obrii

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области на стене одного из домов появился мурал с изображением участника рок-группы The Beatles Джона Леннона. Его особенность заключается в том, что дом расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.

    Мурал в Глазго
    bbc.co.uk
    Удивительные муралы в Глазго

    В Изюмском горсовете рассказали, что мурал создан группой харьковских художников Kailas-V во главе с Андреем Пальвалем.

    Мурал торжественно откроют в рамках музыкально-литературного фестиваля Дорога на Восток, который состоится в Изюме 18-19 августа по инициативе писателя Сергея Жадана.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на глухом фасаде дома на улице Ямской, 35/34, появился новый мурал в виде улыбающегося темнокожего мальчика. 

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