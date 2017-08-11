Мурал с Джоном Ленноном нарисовали в центре Изюма

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области на стене одного из домов появился мурал с изображением участника рок-группы The Beatles Джона Леннона. Его особенность заключается в том, что дом расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.

В Изюмском горсовете рассказали, что мурал создан группой харьковских художников Kailas-V во главе с Андреем Пальвалем.

Мурал торжественно откроют в рамках музыкально-литературного фестиваля Дорога на Восток, который состоится в Изюме 18-19 августа по инициативе писателя Сергея Жадана.

Ранее сообщалось, что в Киеве на глухом фасаде дома на улице Ямской, 35/34, появился новый мурал в виде улыбающегося темнокожего мальчика.