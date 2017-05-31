Фотоитоги 31 мая: теракт в Кабуле, митинг у Кабмина в Киеве, убийство в доме Леннона

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии. Минздрав Афганистана подтвердил гибель 19 человек, 319 пострадали.

Смотрите также: Много крови и жертв: кадры с места взрыва у посольства Германии в Кабуле

Сотрудники николаевского государственного предприятия "Судостроительный завод им.61 коммунара" в среду приехали в Киев требовать погасить задолженность по заработной плате. Задолженность по зарплате оборонного предприятия под руководством "Укроборонпрома" составляет почти 54 млн гривен.

Смотрите также: Митинг у Кабмина: сотрудники предприятия "Укроборонпрома" требуют зарплату