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31.05.201719:19
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    Фотоленты

    Фотоитоги 31 мая: теракт в Кабуле, митинг у Кабмина в Киеве, убийство в доме Леннона

    (обновлено: )123
    Взрыв в Кабуле
    Преступление в бывшем доме Леннона
    Митинг под КМУ
    Палаточный городок Национального корпуса под Львовским облсоветом
    В Днепре мужчина устроил погром в страховой компании
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Демонтаж МАФов около м. Петровка
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    Акция по случаю Всемирного дня без табака возле Украинского дома в Киеве
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Преступление в бывшем доме Леннона
    Преступление в бывшем доме Леннона
    liverpoolecho.co.uk
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Палаточный городок Национального корпуса под Львовским облсоветом
    Палаточный городок "Национального корпуса" под Львовским облсоветом
    Facebook "Нацкорпуса"
    В Днепре мужчина устроил погром в страховой компании
    informator.dp.ua/ Андрей Лысенко
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Демонтаж МАФов около м. Петровка
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    УНИАН
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    УНИАН
    Акция по случаю Всемирного дня без табака возле Украинского дома в Киеве
    Акция по случаю Всемирного дня без табака возле Украинского дома в Киеве
    УНИАН

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    Взрыв в Кабуле

    Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии. Минздрав Афганистана подтвердил гибель 19 человек, 319 пострадали. 

    Смотрите также: Много крови и жертв: кадры с места взрыва у посольства Германии в Кабуле

    Сотрудники николаевского государственного предприятия "Судостроительный завод им.61 коммунара" в среду приехали в Киев требовать погасить задолженность по заработной плате. Задолженность по зарплате оборонного предприятия под руководством "Укроборонпрома" составляет почти 54 млн гривен.

    Смотрите также: Митинг у Кабмина: сотрудники предприятия "Укроборонпрома" требуют зарплату

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