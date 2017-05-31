В доме Джона Леннона произошло массовое убийство

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В доме, который ранее принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, в Ливерпуле произошло тройное убийство. Полицейские обнаружили в здании мертвыми женщину и двоих детей, сообщает The Guardian.

По информации издания, в убийстве, которое произошло на бытовой почве, подозревают 30-летнего мужчину. Он задержан.

liverpoolecho.co.uk Преступление в бывшем доме Леннона

На время проведения расследования полиция оцепила дом. Как уже успели рассказать соседи погибших, в квартире жила семья с двумя маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что бывшая медсестра Дженин Джонс, отбывающая в штате Техас наказание за убийство ребенка более 30 лет назад, может быть причастна к смертям по меньшей мере еще 60 детей.