наверх
31.05.201716:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В доме Джона Леннона произошло массовое убийство

    (обновлено: )65
    Сообщается, что в ливерпульском доме, который некогда принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, найдены мертвыми двое детей и женщина.
    Преступление в бывшем доме Леннона
    theguardian.com

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В доме, который ранее принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, в Ливерпуле произошло тройное убийство. Полицейские обнаружили в здании мертвыми женщину и двоих детей, сообщает The Guardian

    По информации издания, в убийстве, которое произошло на бытовой почве, подозревают 30-летнего мужчину. Он задержан.

    liverpoolecho.co.uk
    Преступление в бывшем доме Леннона

    На время проведения расследования полиция оцепила дом. Как уже успели рассказать соседи погибших, в квартире жила семья с двумя маленькими детьми.

    Ранее сообщалось, что бывшая медсестра Дженин Джонс, отбывающая в штате Техас наказание за убийство ребенка более 30 лет назад, может быть причастна к смертям по меньшей мере еще 60 детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"