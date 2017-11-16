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    Культура

    Умер известный американский рэпер

    (обновлено: )199
    По предварительным данным, Густав Ар, более известный по сценическому псевдониму Lil Peep, скончался от передозировки наркотиков. Его менеджер подтвердил информацию о кончине певца.
    Американский рэпер Лил Пип
    facebook.com/pg/lilpeepmusic

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американский рэпер Густав Ар, более известный по сценическому псевдониму Lil Peep, скончался на 22-м году жизни, сообщает The Independent.

    По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиков.

    Его менеджер Майки Кортес написал в Instagram: "Я разбит и потерян, и даже не уверен, что это все реально".

    instagram.com/mikeycortez
    Американский рэпер Густав Ар

    По данным СМИ, рэпера доставили в больницу, однако спасти не удалось.

    Lil Peep — американский рэпер и певец из Ронконкома, Нью-Йорк. Клипы на его песни "benz truck", "white wine", "Awful Things" и "The Way I See Things" набрали более пяти миллионов просмотров на YouTube. Он объявил себя как бисексуал в августе 2017 года.

    facebook.com/pg/lilpeepmusic
    Американский рэпер Лил Пип

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