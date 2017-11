Умер известный американский рэпер

facebook.com/pg/lilpeepmusic

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американский рэпер Густав Ар, более известный по сценическому псевдониму Lil Peep, скончался на 22-м году жизни, сообщает The Independent.

По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиков.

Его менеджер Майки Кортес написал в Instagram: "Я разбит и потерян, и даже не уверен, что это все реально".

По данным СМИ, рэпера доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Lil Peep — американский рэпер и певец из Ронконкома, Нью-Йорк. Клипы на его песни "benz truck", "white wine", "Awful Things" и "The Way I See Things" набрали более пяти миллионов просмотров на YouTube. Он объявил себя как бисексуал в августе 2017 года.