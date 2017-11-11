Умер топ-менеджер "дочки" "Газпрома"

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО "Газпром энергохолдинг" Сергей Филь скончался после болезни, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Мария Фролова.

"Сергей Филь скончался после продолжительной болезни, вызванной несчастным случаем. Конечно, для нас это большая невосполнимая потеря. Мы все скорбим", — сказала она.

Ряд СМИ сообщили, что Филь скончался в результате травм, полученных в центре Петербурга в сентябре 2017 года. По их данным, он находился в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы ушиб и отек мозга, а также черепно-мозговая травма.

Сергей Филь родился в 1980 году в Хабаровске. Окончил Московскую гуманитарно-социальную академию, НОУ высшего профессионального образования "Экономико-энергетический институт". В 2009-2010 годах был начальником управления корпоративных и имущественных отношений ООО "Газпром энергохолдинг", с 2010 – директором по корпоративно-правовой работе компании, с 2015 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО "Газпром энергохолдинг".

ООО "Газпром энергохолдинг" (100% дочерняя компания "Газпрома") является владельцем контрольных пакетов "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК, включающих более 80 электростанций установленной мощностью около 39 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики).

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