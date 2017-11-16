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    Культура

    В Лондоне продали первое издание "Гарри Поттера"

    (обновлено: )30
    На сайте аукционного дома Bonhams говорится, что первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 106 тысяч фунтов. Кто стал обладателем книги, не известно.
    Первое издание книги Гарри Поттер и философский камень британской писательницы Джоан Роулинг
    bonhams.com

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг продано на аукционе в Лондоне за 106 тысяч фунтов (140 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

    В книге находится подпись-посвящение Роулинг. Кто стал обладателем книги, не указывается.

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    Серия из семи романов Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.

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