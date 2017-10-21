Гарри Поттер оккупировал Британскую библиотеку

Мария Табак — Лондон, для РИА Новости Украина

Выставка в Британской библиотеке приурочена к 20-летию выхода первой книги о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень".

"Самым трудным в подготовке выставки было выбрать экспонаты. Магия и волшебство во все века завораживали людей. Некоторым экспонатам у нас 3 тысячи лет, мы собрали предметы из Индии, Китая, Латинской Америки", — цитируют РИА Новости куратора выставки Алекса Лока.

В чем причина популярности книг Джоан Роулинг? Как удалось многодетной матери-одиночке, с трудом сводившей концы с концами, стать одной из самых богатых женщин мира и уж точно самой успешной писательницей современности?

"Я думаю, что популярность книг о Гарри Поттере объясняется тем, что Роулинг, умело использовав опыт мировой культуры, изучив античную и средневековую мифологию, подошла к ней творчески, переосмыслив ее, как и положено хорошему писателю", — убежден Лок.

Популярность пришла к Роулинг, действительно, словно по мановению волшебной палочки: поворотным моментом в ее судьбе стал вердикт восьмилетней дочки основателя и главы издательства Bloomsbury Найджела Ньютона Алисы. Прочтя по просьбе отца "Гарри Поттера и философский камень" — книгу, отвергнутую уже восемью издательствами, Алиса написала такую рецензию: "Из-за восторга от этой книги у меня стало тепло на душе. Я думаю, что это, наверное, одна из лучших книг, которые только могут прочесть 8-9-летние дети".

На следующий день издательство официально дало добро на публикацию книги.

Записка Алисы, бережно сохраненная отцом, выставлена в первом зале выставки, наряду с машинописным оригиналом изложения книги, сделанного Роулинг, и первым карандашным портретом Гарри Поттера, выполненным иллюстратором Джимом Кеем. На выставке, кстати, представлены многие работы Кея: парадные портреты директора школы Хогвартс профессора Дамблдора и преподавателей школы – от профессора Макгоннагал до великана Хагрида, детальнейшее изображение главной шопинг-улицы магического мира Косого переулка и многие другие.

REUTERS Mary Turner Волшебное шоу Гарри Поттера в Британской библиотеке

Роулинг – поразительно организованный автор. Все книги серии о Гарри Поттере были продуманы с самого начала, на выставке можно увидеть рукописный список имен учителей и предметов, изучаемых в школе волшебников, подробный чертеж школьной территории.

Роулинг долго и кропотливо собирала необычные имена: какие-то придумывала, какие-то брала из древней мифологии и наделяла новым смыслом – иногда достаточно очевидным, как в случае оборотня Римуса Люпина (Рем – это имя одного из вскормленных волчицей основателей Рима, а Люпин – производное от латинского lupus, волк), а иногда не столь явным, как в случае имени профессора Дамблдора (фамилия образована от староанглийского слова "шмель").

"Волшебные палочки, метлы, философский камень, гадания на кристаллах, магические животные – все это было придумано до Роулинг, но она оживила традиции фольклора и магии со всего мира, вложив их в самое сердце книг о Гарри Поттере", — отметила другой куратор выставки Таня Керк.

REUTERS Mary Turner Волшебное шоу Гарри Поттера в Британской библиотеке

Этим традициям, фольклору, древним верованиям, отразившимся в книгах о юном волшебнике, и посвящена выставка.

Гостям выставки предлагается "поучиться" вместе с Гарри Поттером: залы посвящены дисциплинам, изучаемым в школе Хогвартс, в том числе "Зельеварению", "Травологии", "Прорицанию", "Уходу за магическими существами", "Защите от темных искусств".

В секции "Зельеварение" посетители могут опробовать свои силы в древнем искусстве: в большом котле перед ними булькает нежно-голубая субстанция, меняющая цвет в зависимости от добавления туда новых ингредиентов, появляющихся при прикосновении к стоящим перед котлом чашкам.

Центральным экспонатом в этой части стал знаменитый котел Баттерси, найденный в Темзе в 1861 году. Этому котлу, хранящемуся обычно в Британском музее, 3 тысячи лет. Под иллюстрацией, на которой изображены пробирки для различных веществ, добавляемых в зелья в Хогвартсе, стоят настоящие испанские склянки XVIII века, в том числе одна для "крабьих глаз" (на самом деле частиц кишок тухлых раков, с помощью которых лечили несварение желудка) и "драконьей крови" (красной смолы, используемой в медицине и магии и поныне).

В "Травологии" почетное место занимает "Гербарий" Николаса Калпепера, которым активно пользовалась Роулинг во время работы над книгами.

"У меня есть две копии Калпепера, одна – дешевое подержанное издание, которое я купила много лет назад, а вторая – прекрасная версия, подаренная мне Bloomsbury", — рассказала авторам выставки Роулинг.

Тут же выставлены несколько редких средневековых книг, в одной из которых содержится подробная инструкция по выращиванию и уходу за целебным растением мандрагорой, корни которого, однако, как были уверены средневековые врачи, способны вызвать безумие.

Кураторы выставки особенно гордятся глобусом звездного неба, украшающим зал "Астрономия". Возраст глобуса насчитывает 400 лет, а Google создал технологию, позволяющую посетителям самим изучать созвездия в ночном небе.

Древнейший атлас звездного неба был создан в Китае в 700 году до нашей эры и является самым старым экспонатом в Британской библиотеке. Он описывает более 1,3 тысячи звезд, видных в Западном полушарии, и отражает верования его создателей, уверенных, что движение светил является прямым следствием действий китайского императора и его придворных.

REUTERS Mary Turner Волшебное шоу Гарри Поттера в Британской библиотеке

Магический кристалл "вонючей Нелли" — колдуньи, жившей в XX веке и полагавшей, что сильные духи привлекают духов, можно увидеть в секции "Прорицания". "Вонючая Нелли" гадала ночью, читая будущее по отражению луны в черном шаре.

А в XVII веке в Англии, оказывается, гадали на чае. К выставленной специальной "гадательной" чашке прилагается подробная инструкция, что означает тот или иной узор из остающихся на дне чайных листьев.

"Дохлая русалка" — жуткого вида мумифицированное существо – "украшает" собой секцию, посвященную магическим существам. "Русалку" подарили Британскому музею в 1942 году. Таких "лже-русалок", как оказалось, изготавливали в Японии в XVII веке, насаживая верхнюю часть тушки обезьяны на рыбий хвост. Этих "русалок" нередко выставляли в европейских гостиных.

Джоан Роулинг заслуженно стала первым посетителем выставки.

"Для нее провели частную экскурсию пару дней назад. Ей очень понравилось, она писала о выставке в Twitter", — рассказал Лок.

Выставку очень ждут поклонники книг о Гарри Поттере.

"Мне не терпится увидеть, что там будет. Я читал Гарри Поттера запоем в школе, знал книжки близко к тексту, смотрел все фильмы. Надеюсь, нам покажут не только автографы", — сказал 19-летний студент первого курса Лондонской школы экономики Лео, оказавшийся в день пресс-показа выставки в Британской библиотеке.