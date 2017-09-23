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    Культура

    Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе в США за $81 тыс

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    Серия из семи романов Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
    Книга о Гарри Поттере
    RIA News Алексей Панов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушло с аукциона в США за 81 тысячу долларов, сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

    Первая часть саги о магической вселенной Гарри Поттера была издана в 1997 году малым тиражом в 500 копий британским издательством Bloomsbury. По данным газеты Scotsman, книга была куплена за 10.99 фунтов стерлингов (около 15 долларов) и до настоящего времени находилась в частной британской коллекции.

    На аукционе в Далласе, штат Техас, который прошел на прошлой неделе, за книгу отдали более 81 тысячи долларов, то есть почти в пять тысяч раз больше изначальной цены.

    Газета Scotsman отмечает, что на аукционе в Далласе был поставлен мировой рекорд цены за неподписанную автором художественную книгу, изданную в последние полвека. Предыдущий рекорд также поставило первое издание "Гарри Поттера": в прошлом году за книгу отдали около 60 тысяч долларов.

     

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