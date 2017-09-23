Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе в США за $81 тыс

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушло с аукциона в США за 81 тысячу долларов, сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Первая часть саги о магической вселенной Гарри Поттера была издана в 1997 году малым тиражом в 500 копий британским издательством Bloomsbury. По данным газеты Scotsman, книга была куплена за 10.99 фунтов стерлингов (около 15 долларов) и до настоящего времени находилась в частной британской коллекции.

На аукционе в Далласе, штат Техас, который прошел на прошлой неделе, за книгу отдали более 81 тысячи долларов, то есть почти в пять тысяч раз больше изначальной цены.

Газета Scotsman отмечает, что на аукционе в Далласе был поставлен мировой рекорд цены за неподписанную автором художественную книгу, изданную в последние полвека. Предыдущий рекорд также поставило первое издание "Гарри Поттера": в прошлом году за книгу отдали около 60 тысяч долларов.