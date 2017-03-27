В школьную программу войдут книга о Гарри Поттере и роман Бредбери

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Минобразования Украины предложило дополнить школьную программу зарубежной литературы произведениями современных авторов, включить в нее произведение Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" и роман-антиутопию Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту" о тоталитарном обществе.

В романе Бредбери повествуется о тоталитарном обществе, где власти сжигают все запрещенные книги вместе с домами их владельцев.

Предложения расширить школьную программу содержаться в проекте, который в данный момент на сайте Минобразования проходит второй этап публичного обсуждения. Все желающие могут ознакомиться с предложениями и высказать свои предложения.

Авторы проекта предложили дополнить программу зарубежной литературы произведениями Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", Харпер Ли "Убить пересмешника", Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту" и Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии".

В ходе первого этапа публичных обсуждений новшеств по всем дисциплинам Минздрав получил более 7 тысяч предложений в течение 12 дней. Обсуждение в рамках второго этапа будет продолжаться до 4 апреля, на его основе будут сформирована обновленная редакция документа.