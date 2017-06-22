наверх
22.06.201722:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Роулинг рассказала о втором персонаже с именем Гарри Поттер

    (обновлено: )50
    По словам писательницы, Генри Поттер - Гарри для друзей - был прямым потомком Гардвина и Иоланты, он работал в верховном суде магов. Этот герой был защитником "маглов", добавила Джоан Роулинг.
    Джоан Роулинг
    Официальный сайт Джоан Роулинг

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Британская писательница Джоан Роулинг заявила о существовании еще одного героя по имени Гарри Поттер в волшебной вселенной серии книг про Гарри Поттера, пишет газета Independent.

    Новая книга о Гарри Пттере. Видео
    Канал на Youtube Rappler
    Гигантские очереди за новой книгой о Гарри Поттере

    "Генри Поттер (Гарри для друзей) был прямым потомком Гардвина и Иоланты, он работал в Визенгамоте (верховном суде магов — Ред.) с 1913 по 1921 год", — написала Роулинг на своем сайте Pottermore. Отмечается, что этот герой был защитником "маглов" (людей, не обладающих магическими способностями).

    У этого героя был сын по имени Флимонт, который дожил до того момента, когда поженились родители Гарри Поттера — Джеймс и Лили. Тем не менее Флимонт, скончавшийся вместе со своей женой от драконьей оспы, уже не застал своего внука — знаменитого волшебника Гарри Поттера. Этот Гарри Поттер не вошел в серию книг об уже известном волшебнике Гарри Поттере. Газета не исключает, что этого героя можно будет увидеть в одном из приквелов серии.

    Смотрите также: В Голливуде появился парк "Волшебный мир Гарри Поттера"

    Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Дональд Туск. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ