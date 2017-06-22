Роулинг рассказала о втором персонаже с именем Гарри Поттер

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Британская писательница Джоан Роулинг заявила о существовании еще одного героя по имени Гарри Поттер в волшебной вселенной серии книг про Гарри Поттера, пишет газета Independent.

"Генри Поттер (Гарри для друзей) был прямым потомком Гардвина и Иоланты, он работал в Визенгамоте (верховном суде магов — Ред.) с 1913 по 1921 год", — написала Роулинг на своем сайте Pottermore. Отмечается, что этот герой был защитником "маглов" (людей, не обладающих магическими способностями).

У этого героя был сын по имени Флимонт, который дожил до того момента, когда поженились родители Гарри Поттера — Джеймс и Лили. Тем не менее Флимонт, скончавшийся вместе со своей женой от драконьей оспы, уже не застал своего внука — знаменитого волшебника Гарри Поттера. Этот Гарри Поттер не вошел в серию книг об уже известном волшебнике Гарри Поттере. Газета не исключает, что этого героя можно будет увидеть в одном из приквелов серии.

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Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.